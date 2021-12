Isis Valverde vai à praia com ator mexicano

Isis Valverde foi clicada muito bem acompanhada em sua primeira aparição após a retirada do colar cervical, usado por conta do acidente de carro que sofreu em janeiro. Nesta terça-feira, 6, a atriz foi vista com o ator mexicano Uriel del Toro em uma praia no Rio de Janeiro.

De acordo com a coluna "Retratos da Vida", do site "Extra", o rapaz, que também é músico e apresentador de um canal pago no México, está de férias no Brasil, e os dois se seguem mutuamente no Instagram.

Eles foram flagrados com outros amigos de Isis, naturais de Aiuruoca, cidade em que a atriz nasceu, em Minas Gerais.

Após o dia na praia, a atriz postou uma foto em seu perfil no Instagram com a imagem da areia e do mar com a seguinte legenda: "Voltando a ser criança". Nesta quarta-feira, 7, Uriel compartilhou esta foto da beldade na mesma rede social.

