Isis Valverde sofre acidente de carro no Rio de Janeiro

Isis Valverde está internada após sofrer um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira, 31, no Rio de Janeiro. A atriz foi levada para o Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca. Não há detalhes sobre o estado de saúde da atriz mas, segundo Márcio Damaceno, empresário de Isis, ela "encontra-se fora de perigo".



De acordo com a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a atriz deu entrada na emergência por volta das 8 horas, mas já foi transferida para um quarto. Isis teria fraturado a vértebra C1, a primeira da coluna cervical e terá de usar um colar cervical por algum tempo. Isis tem alta prevista para sábado, 1º.



Isis dirigia o próprio carro enquanto voltava de Belo Horizonte após uma semana de férias. Ela sofreu pequenos cortes e ferimentos, mas está lúcida.

O acidente foi registrado na 16º Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca).

Os pais da atriz estão no Rio e já se encontram no hospital ao lado da filha.

