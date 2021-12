Isis Valverde se isola após críticas de fãs de Grazi e Cauã

Isis Valverde está evitando sair de casa desde que, na última quinta-feira, 17, começaram a surgir rumores de que ela seria o motivo da suposta separação entre Cauã Reymond e Grazi Massafera. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do Jornal Extra, a última fez que a atriz foi vista na rua foi na quarta-feira, 16, jantando com uma amiga próximo ao condomínio onde mora, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ainda segundo a coluna, Isis estaria muito triste e chorando muito com tudo o que vem acontecendo, principalmente com as críticas nas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, fãs do casal não se conformam com a história e criticam Isis.



Cauã e Grazi estão juntos há seis anos. Essa não é a primeira vez que se comenta uma suposta separação do casal. No entanto, em meios a rumores, Grazi apagou fotos de Cauã em suas redes sociais e viajou para a sua cidade natal, Jacarezinho, no interior do Paraná.

O nome de Isis surgiu como pivô depois que a atriz apareceu ao lado do ator em fotos dos bastidores da gravação minissérie "Amores roubados". Eles passaram três meses viajando com elenco pelo nordeste.

