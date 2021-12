Ísis Valverde retira colar cervical e comemora

Ísis Valverde está comemorando. Nesta Segunda-feira, 5, a atriz publicou em seu perfil no Instagram uma foto do com a palavra "freedom" - "liberdade", em inglês - escrita no colar cervical que estava usando desde que sofreu um grave acidente de carro em janeiro deste ano. Ela fraturou a primeira vértebra da coluna cervical, na época.

Na legenda da imagem, a atriz fez referência à ave lendária Fênix, que renasce das cinzas: "A fênix [...] é um pássaro da mitologia grega que, quando morria, entrava em auto-combustão e, passado algum tempo, renascia das próprias cinzas. Outra característica da fênix é sua força que a faz transportar em voo cargas muito pesadas, havendo lendas nas quais chega a carregar elefantes. Podendo se transformar em uma ave de fogo. #melhormaisforte #blessed #deusnocomando #100porcento #seguraqueagoraéserio".

Há cerca de duas semanas, Ísis comentou, também na rede social, que essa sonhada data se aproximava.

"Indo para casa curtir os últimos dias com meu inseparável colar! Está chegando a data tão esperada, logo estarei FREE!!! Partiu #home #recovery #family #bestplace #blessed", disse.

A atriz sofreu um acidente grave de carro no início deste ano, em que fraturou uma das vértebras da coluna cervical.

Ísis está escalada para protagonizar a próxima novela das 18 horas da Globo, "Boogie Woogie", do diretor Ricardo Waddington.

