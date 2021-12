Ísis Valverde receberá indenização de R$ 45 mil da Playboy

A atriz Ísis Valverde receberá uma indenização de R$ 45 mil da Revista Playboy, após vencer um processo que movia desde 2007.

A briga começou quando, em abril de 2007, a Playboy flagrou a atriz com os seios à mostra em uma cena da novela "Paraíso Tropical". A foto foi publicada sem a autorização da atriz, com a legenda "Isis Valverde, no Rio, dá adeusinho e deixa escapar o cartão de boas-vindas", em alusão ao papel de uma prostituta interpretada por ela.

A atriz alegou que a revista usou a imagem com fins comerciais. Em defesa, a Playboy afirmou que a imagem era de caráter informativo e que não havia exploração comercial.

Mas a juíza Kátia Cilene da Hora Machado Bugarim, do cartório da 42ª Vara Cível do Rio de Janeiro, julgou o ato como danos morais e deu parecer favorável a Ísis.

adblock ativo