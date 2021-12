Isis Valverde posta fotos das gravações de Amores Roubados

A atriz Isis Valverde publicou no Instagram fotos das locações das filmagens da nova minissérie da Rede Globo, Amores Roubados, que começou a ser gravada no Vale do São Francisco.

Isis também publicou um vídeo num passeio de barco no Rio São Francisco. A atriz vai atuar com Murilo Benício, Cauã Reymond e Patrícia Pilar, que desembarcan no sertão baiano na sermana que vem.

As gravações devem durar três meses. A minissérie conta ainda com o sanfoneiro Targino Godim, que atuará nas cenas de forró da atração globa. Gondim também vai dirigir as crianças sanfoneiras que vão participar do elenco.

