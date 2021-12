Isis Valverde posta com maiô decotado em revista

Isis Valverde é a estrela da revista Corpo a Corpo de janeiro. A atriz posou com um maiô decotado e revelou o segredo da boa forma, contando como emagreceu até chegar ao manequim 34. "Gostei da mudança, me sinto mais leve e disposta", disse ela à publicação

A atriz, que vai participar da minissérie Amores Roubados, em janeiro, contou que chegou a ser hospitalizada por conta do consumo de proteína. "Foi um terror. Só passou quando eliminei o nutriente de uma vez e fiquei bem mais saudável. Até meu cabelo voltou a crescer", afirmou.

A personal trainer da atriz, Alice Miranda, também falou sobre os treinos de Isis. "São bem intensos e possuem pouco tempo de intervalo para recuperação, favorecendo, assim, a redução do percentual de gordura. Durante as sessões também intercalamos ou finalizamos com atividades aeróbicas. Como ela não gosta de correr, optamos pela bicicleta ergométrica", explicou.

