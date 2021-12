Isis Valverde é xingada na rua, diz colunista

Depois de ficar alguns dias reclusa em casa após a acusação de ser o pivô do fim do casamento Grazi Massafera e Cauã Reymond, Isis Valverde voltou a circular nas ruas do Rio de Janeiro.

Talvez, o que a atriz não esperava era que o público ainda continuasse a lhe destratar. De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do portal R7, Isis foi xingada por um grupo de jovens na rua, quando passeava pela Barra da Tijuca com as amigas neste sábado, 26. Isis preferiu fingir que não ouviu e continuou conversando normalmente.

Mais cedo, Isis havia ido ao shopping, onde, por acaso, encontrou a atriz Giovanna Antonelli.

Desde que surgiram os rumores que Isis teria se envolvido com Cauã nas gravações da série Amores Roubados, que ocorreram no nordeste, a atriz vem sendo chamada de "destruidora de lares", entre muitas outras coisas.

Na sexta-feira, 25, Isis, por meio de sua assessoria de imprensa, enviou um comunicado à imprensa falando da situação. Leia!

"Me posicionar em meio a tantas especulações é me agregar um comportamento que em nada espelha a minha essência, não há em minha biografia qualquer resquício de tais procedimentos a mim referidos, pelo simples motivo de que isso não faz parte da minha ética afetiva, assim foi e sempre será.



Também, me delegaram poderes que felizmente não tenho, relacionamentos se iniciam e acabam com a naturalidade que lhes é peculiar, acho muito delicado e me sinto triste por envolverem meu nome com algo tão pessoal".

Por meio do comunicado, Isis ainda deixa claro que o seu rompimento com o produtor e músico Tom Rezende foi feito de forma amigável e sem qualquer tipo de agressão física ou verbal. "Agradeço imensamente a atenção e a oportunidade de me recolocar na minha dimensão meramente humana de uma mulher comum. Obrigada, Isis"

adblock ativo