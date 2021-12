Isis Valverde é assaltada por motoqueiro no Rio de Janeiro

Isis Valverde foi assaltada por um motoqueiro na noite de quarta-feira, 03, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atriz foi abordada pelo asssaltante enquanto estava no trânsito, o homem bateu na janela do seu carro e pediu a bolsa.

Em nota enviada à imprensa, a Policia Cívil informou que as câmeras de segurança do local estão sendo investigadas em busca de imagens que identifique o motociclista. A mãe da atriz disse, em entrevista ao EGO, que Isis ficou muito nervosa depois do assaltao e parou em um condomínio próximo e pediu a ajuda.

