Ísis Rosário é eleita rainha do Carnaval de Salvador

A bela Ísis Rosário superou as outras 11 concorrentes e foi eleita a rainha do Carnaval 2013. A votação ocorreu, na noite desta quinta-feira, em um hotel no bairro do Itaigara. Ísis, que disputou o título pela primeira vez, emocionou-se ao ser coroada. E mais: presenteou a mãe, que já tinha sido princesa da festa de Momo duas vezes, com a coroa deste ano.

