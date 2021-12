Isabelli Fontana revela sua beleza em revista

Isabelli Fontana é a capa da revista Boa Forma de julho, que acaba de chegar às bancas. Olhos azuis desconcertantes, beleza quase irreal e o corpo perfeito chamam a atenção de quem encontra com a modelo pela primeira vez.

Uma das mulheres mais lindas do mundo, no entanto, é real: mãe, como muitas de nós (de Zion, 10 anos, e Lucas, 7), divertida, com dilemas femininos como os nossos e que transpira de verdade para manter a boa forma. Isso tudo vivendo de um lado para o outro do planeta para cumprir a agenda de compromissos.

Só no mês passado, por exemplo, foram várias viagens internacionais, uma delas para Cannes, na França, onde participou de eventos durante o famoso festival de cinema da cidade. Real sim, comum não. Izzy, como é chamada pelos mais chegados, tem beleza e personalidade marcantes. É daquelas mulheres difíceis de esquecer - ou fáceis de lembrar pelo alto-astral e a simpatia.

Isabelli não é de cortar nutrientes da dieta: procura manter o equilíbrio no prato. "Lógico que não vou comer batata, macarrão e arroz de uma vez só. Escolho só um por refeição. Adoro quando consigo montar um prato com peixe, bastante salada e purê de mandioquinha", revela. Como viaja com frequência, a modelo teve que se acostumar com a comida do avião, e garante que hoje leva numa boa. "Quando dá, como antes de fazer o check-in. Se não, peço peixe ou frango e bebo bastante água".

