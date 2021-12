Isabelle Drummond emplaca música do namorado na Globo

Isabelle Drummond conseguiu fazer com que uma das músicas de seu namorado, Tiago Iorc, entrasse para a trilha de "Sete vidas", próxima novela das seis da qual é a protagonista jovem.

Tiago é o intérprete de "What a wonderful world", canção de Louis Armstrong que ganhou uma versão exclusiva para a abertura da trama, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

O cantor ainda será a atração musical na festa de lançamento do trama, que acontece nesta quinta-feira, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro.

Isabelle e Tiago estão juntos desde 2013.

