Isabeli e Di Ferrero revelam intimidade após ensaio ousado

O casal Isabeli Fontana e Di Ferrero, protagonizaram um ensaio um tanto quanto ousado para a campanha do Dia dos Namorados da revista Glamour. Além de esbanjarem sensualidade para os cliques do fotógrafo J.R. Duran., o momento ainda rendeu uma entrevista com revelações da intimidade do casal.

No bate-papo com a revista, Isabeli e Di fizeram perguntas, um para o outro, sobre coisas que ainda não haviam se questionado.

Isabeli quis saber de Di se ele se sentia pleno ao cantar para ela. Obviamente, o cantor respondeu que sim e ainda a fez elogios. "Muito! Fico até me mostrando quando você está no show. Em casa, quando tocamos juntos, eu fico te admirando. Você é afinada, sabia?", respondeu.

Em determinado momento, Di perguntou à modelo se ela imaginou que o romance tomaria as proporções atuais ou se pensou que seria apenas algo passageiro. Ela também não poupou elogios na reposta, mas afirmou que inicialmente pensou que fosse apenas uma "ficada".

"Ahhh! Só uma ficada, né? Mas o estalo de que tinha algo especial veio rápido. Na nossa primeira semana juntos, senti que a gente ia longe. O papo era tão bom que eu pensava: "Que cara único!". Amo que você é equilibrado, alto-astral, tem estrutura familiar sólida e é pé no chão", afirmou a modelo.



adblock ativo