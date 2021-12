Irmão Lázaro participa de gravação de DVD do Harmonia

O cantor gospel Irmão Lázaro, ex-cantor do Olodum, é mais uma atração confirmada para a gravação do DVD de 20 anos do Harmonia do Samba. Ele cantará a música "Eu te Amo Tanto" ao lado de Xanddy, líder da banda. Além de Lázaro, participarão da gravação Ivete Sangalo, Aviões do Forró, Naldo e Péricles.

"Admiro muitas canções dele. É a primeira vez que cantaremos juntos e essa música mexe muito comigo. Vai ser um sonho", comentou Xanddy. O show será no dia 29 de julho, no Wet'n Wild, na Paralela.

