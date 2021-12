Irmão homenageia Cristiano Araújo em clipe

Felipe Araújo, irmão do cantor Cristiano Araújo, morto em junho, lançou um clipe nesta sexta-feira, 25, no qual homenageia o sertanejo. O nome da canção é "Com Você" e ainda traz imagens do irmão.

Ele não teme comparações com o irmão. "Tenho que fazer meu trabalho independente de qualquer coisa. Canto desde criança, quando tinha dez anos. É o que sei fazer", disse.

Confira o vídeo:

Da redação

