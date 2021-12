Irmão de Michael Jackson falta a eventos para 200 crianças

Mais de 200 crianças esperavam a chegada do irmão de Michael Jackson, Tito, para um show de talentos em Detroit (EUA), mas ele simplesmente não apareceu nem justificou a ausência. O evento fazia parte da competição "This Is It! Talent Search", do qual ele seria um dos jurados.

Após Tito Jackson não cumprir a promessa, o organizador do evento, Darrel Strickland, afirmou que vai exigir a devolução do dinheiro do cachê. As informações são do site TMZ.

