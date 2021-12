Irmão de Mc Gui é enterrado em São Paulo

Mc Gui, famoso no mundo do funk ostentação, acompanhou de perto o enterro do irmão mais velho, Gustavo Castanheira Alves, de apenas 17 anos, na manhã desta terça-feira, 22, no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo.

Durante o enterro, amigos e familiares de Mc Gui vestiram camisetas em homenagem ao garoto, com uma foto dele e a seguinte legenda: "Que bom seria se ele voltasse. Ele sim fez uma viagem".

Gustavo morreu na madrugada de segunda-feira, 21, vítima de uma parada cardíaca. Em entrevista ao G1, o empresário de Mc Gui disse que o jovem começou a passar mal durante um churrasco com os amigos. "Provavelmente, ele morreu a caminho do hospital. Ainda estamos aguardando o laudo do IML (Instituto Médico Legal)", afirmou.

O funkeiro soube da morte do irmão quando voltava de três shows em Jarinu, Tatuí e Sorocaba, no interior de São Paulo, e logo usou seu perfil no Instagram para lamentar o fato. "Meu irmao, meu amor! O cara que eu mais amo nessa vida! Deus levou ele! Gente, por favor, me ajuda, nao sei o que fazer, meu irmao morreu. Te amo gu! Volta pra mim mano!"

Segundo uma nota divulgada pela assessoria do cantor, Gustavo já chegou ao hospital sem vida. "Gustavo deu entrada no hospital municipal do Jardim Iva por volta das 4h30 desta segunda. As informações ainda estão bastante desencontradas. Segundo o que foi dito ao pai, Rogério da Silva Alves, Gustavo já chegou ao hospital sem vida, vítima de uma parada cardíaca, o que só poderá se confirmar após a autópsia. O corpo foi levado ao IML. No histórico de saúde de Gustavo, nunca houve indícios de problemas cardíacos", diz o comunicado.

