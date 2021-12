Irmão de Juliana Paes é preso após quebrar quarto de motel

O irmão da atriz Juliana Paes está preso, desde a manhã de sábado, 9, em um motel no Arsenal, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Carlos Henrique Couto Paes, o Junior Paes, de 28 anos, foi acusado de destruir o quarto onde estava hospedado.

Segundo o jornal "O Dia", ele foi detido por policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar, que foram acionados pelo dono do local.

Segundo o depoimento do dono do motel, Carlos Henrique chegou ao local sozinho e pediu um quarto. Pouco tempo depois de ter entrado no cômodo, o rapaz teria quebrado objetos, assuntando funcionários do estabelecimento que ouviram o barulho. De acordo com os PMs, Junior estava visivelmente alterado e tinha ferimentos pelo corpo.

Ainda segundo os policiais, Junior chegou a tentar quebrar o vidro da viatura da PM, deixando-o estilhaçado. Depois de contê-lo e algemá-lo, os policiais o levaram ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde recebeu atendimento.

Em seguida foi conduzido à 74ª DP (Alcântara). Na delegacia, Junior foi autuado por dano e, em seguida, envaminhado ao Complexo de Gericinó.

