Ricardo Abrão, irmão do cantor Chorão, gravou um vídeo no Youtube para criticar o musical "Dias de Luta, Dias de Glória", que conta a história do cantor e exalta a imagem da ex-mulher dele, Thaís. Ela foi acusada de ter traído Chorão. ""Ela estava transando, "dando" no carro", disse. Um boletim de ocorrência da época mostra que o vocalista do Charlie Brown Jr. agrediu o suposto amante. "Cadê a Graziela a verdadeira mulher dele? Ela sim foi a musa inspiradora do chorão. Queremos uma reparação moral. A participação da Thais na vida do meu irmão só foi humilhação e traição", afirmou.

Ricardo ainda levanta a suspeita da paternidade do cantor. "A família do Chorão é a mãe, os irmãos, e não a família da mulher que traiu ele. É uma corja", atacou. Segundo ele, a mãe deles de 78 anos está com medo de ser expulsa do apartamento dado por Chorão, que havia deixado um patrimônio de R$ 40 milhões.

Confira o vídeo do desabafo:

Da redação Irmão de Chorão desabafa em vídeo e critica ex-cunhada

