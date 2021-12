Irmão de Bell diz em vídeo que Chiclete não vai acabar

O tecladista Wadinho Marques, irmão do cantor Bell Marques, divulgou um vídeo nesta terça, 24, onde comenta a saída do irmão da banda Chiclete com Banana e garante aos "chicleteiros" que a banda não vai acabar. No vídeo, de pouco menos de cinco minutos, Wadinho enfatiza que o grupo cumprirá todos os contratos já fechados até o Carnaval de 2014 e após a folia, enquanto Bell seguirá em carreira solo, a banda continuará com os demais músicos. Ainda segundo Wadinho, possíveis mudanças e a reestruturação da banda serão anunciadas em breve.

Assista a mensagem de Wadinho Marques aos chicleteiros:

No vídeo, Wadinho diz ainda que houve várias tentantivas para que Bell não deixasse o Chiclete, mas como a decisão do irmão era irrevogável, aos demais integrantes restou desejar-lhe boa sorte na nova fase da carreira. O músico mandou também um recado para quem pensou que a saída de Bell seria o fim da trajetória do Chiclete:

"Muitos até podem pensar que tudo acabou, mas nós não. Acreditamos na transformação, acreditamos no movimento, vamos continuar ultrapassando os obstáculos que surjam na nossa frente, vamos continuar porque a canção não está perdida".

