Irmã de Neymar nega que tenha ficado com MC Gui

Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, não gostou de saber que MC Gui afirmou ter ficado com ela, durante uma entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, na segunda-feira, 13.

"É o seguinte, eu já fiquei com a Rafaella já, mas hoje somos só amigos", disse ele.

Rafaella nega qualquer tipo de romance com o funkeiro. "Nunca! A gente é amigo. Eu nunca fiquei com ele. Eu não cheguei com ele hoje aqui na festa. Eu vim com umas amigas minhas", disse a jovem, em entrevista ao portal R7.

A festa que Rafaella se refere é a de Nego do Borel, que comemorou seu aniversário na madrugada desta terça-feira, 14, em uma casa de festas no bairro de Vila Valqueire, no subúrbio do Rio de Janeiro. A irmã de Neymar chegou ao local e não falou com MC Gui.

