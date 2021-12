Irmã de Hebe morre vítima de mesmo câncer da apresentadora

Stella Monteiro de Camargo Reis, irmã de Hebe Camargo, morreu na última quarta-feira, 26, vítima de um câncer no peritônio, aos 89 anos, segundo informações da coluna Olá, do jornal Agora São Paulo. Ela sofria da mesma doença é a mesma que vitimou a apresentadora, no dia 29 de setembro do ano passado.

Nos anos 40, Stella e Hebe formaram a dupla caipira Rosalinda e Florisbela. Elas cantavam no programa Arraial da Curva Torta e em outras atrações do rádio.

"Hoje, Rosalina foi encontrar Florisbela! Vá com Deus, tia Stella", escreveu a equipe que ainda alimenta o Twitter oficial de Hebe Camargo.



Vídeo mostra Stella e Hebe cantando juntas em 1992:

