Irmã de Beyoncé elogia Brasil após lua de mel em Trancoso

A irmã mais nova da cantora Beyoncé, Solange Knowles, publicou fotos de sua lua de mel em Trancoso, no sul da Bahia, e elogiou o Brasil.

"Obrigada Trancoso por ser o lugar mais mágico para adoçar nossa lua de mel. O Brasil não poderia ter sido mais gentil com a gente e com o nosso amor", escreveu em seu perfil no Instagram.

Solange se casou com o diretor de videoclipes Alan Ferguson no dia 14 de novembro, en New Orleans, e partiram com destino às terras baianas.

Pelo visto, a estadia na região de praias paradisíacas deixou o casal satisfeito.

"Obrigada Trancoso por ser o lugar mais mágico", escreveu Solange

