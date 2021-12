"Inveja" de Rodrigo Hilbert vira hashtag nas redes sociais

Ser lindo, alto, sarado, bom de cozinha, casado com Fernanda Lima e considerado o homem mais perfeito do país, fez Rodrigo Hilbert virar alvo da inveja alheia do público masculino.



O olho gordo foi tão grande que até já está circulando nas redes sociais a hashtag da campanha "Todos Contra Rodrigo Hilbert" (#TodosContraRodrigoHilbert), criada pelo repórter Maurício Meirelles do CQC (Band), depois de uma entrevista para o programa.



A brincadeira até já chegou a outros galãs, que declararam a dificuldade de conviver com o sentimento de inveja de Rodrigo Hilbert. Em entrevista ao CQC, Alexandre Nero chegou a dizer que faz terapia para se sentir parecido com o modelo e apresentador. "Todo dia olho para o espelho e digo que sou lindo que nem ele", contou.



Chay Suede também entrou na brincadeira e pediu para o apresentador não fazer churrasco na mesma semana que for surfar, para diminuir a sua exposição na mídia. "Dá um tempo pra gente", pediu o ator.



Já Caio Castro disse que se inspira em Hilbert para aprender a gostar de ler e está indo mais ao teatro.

