"Invadiu meu coração", diz Ronaldo sobre nova namorada

Ronaldo Fenômeno se declarou para a namorada Celina Locks na tarde desta quarta-feira, 4, no instagram. Ela fez aniversário e o ex-jogador aproveitou para homenageá-la. "Há 24 anos atras nascia a @celinalocks que invadiu meu coracao e me completando a cada dia mais! Parabens meu avatar! Tudo meu! E hj tudo nosso", escreveu.

A jovem, que é modelo, está se acostumando com o assédio, que cresceu após namorar o jogador de futebol. "Sempre trabalhei muito. Sou modelo, já estou acostumada com essa correria, por conta das semanas de moda, e a dar entrevistas, fazer fotos... Não me assustei. Porque não mudou muito minha vida. No final, a relação é eu e ele", disse ela ao Ego.

