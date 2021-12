Internautas levam ingressos para show de Charlie Brown Jr.

O canal Chame Gente, do Portal A TARDE, continua fazendo a alegria dos fãs de música com o sorteio de ingressos para shows que movimentam Salvador neste verão. Desta vez, foram quatro sortudos que ganharam pares de ingressos para a apresentação da banda paulista Charlie Brown Jr., nesta sexta-feira, 21, às 22h, no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela.

A promoção foi realizada por meio da página do Chame Gente no Facebook e contou com a participação de inúmeros fãs da banda e apreciadores do rock do grupo. O sorteio aconteceu na última sexta, 14, quando foram divulgados os nomes dos vencedores.

Entre eles estão Osan Lima Souza e Rodolfo da Silva Alves, que já garantiram seus pares. Esta foi a primeira vez que Rodolfo, de 22 anos, participou de uma promoção, e já levou a melhor. "Eu estava na fase de decidir se ia ou não para o show, porque um amigo havia me chamado. Agora que ganhei, vou com este amigo", explica.

Fique ligado nas próximas promoções do Chame Gente aqui no Portal A TARDE ou na página do Facebook. Participe!

