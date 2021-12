Internautas criticam Isis por suposto affair com Cauã

A polêmica em cima do suposto fim do casamento de Grazi Massafera e Cauã Reymond, que seria provocado por um affair do ator com Isis Valverde, está comovendo os internautas nas redes sociais.

Com opiniões diferentes, as postagens no Instagram de Isis viraram um fórum de debate com comentários contra e a favor da atriz.

Nesta foto, por exemplo, a internauta @amonicacampos chama Isis de #biscavalverde. Outros seguidores da atriz também a xingam.

Há também quem a defenda, como a seguidora @kikakelida. "Isto pq julgar é muito fácil e simples, principalmente os outros!", escreveu.

Segundo a Purepeople, Isis não tem saído de casa desde que os boatos começaram e está muito deprimida com as suspeitas. Até o momento, a atriz não comentou sobre o suposto affair com o ator Cauã.

O colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", havia anunciado em junho a separação de Grazi e Cauã, mas que devido a um contrato publicitário os atores não podem assumir o fim o relacionamento. E, no domingo, 20, Tom Rezende afirmou à revista Veja que o relacionamento entre ele e Isis Valverde acabou há algum tempo e que foi a atriz quem tomou a atitude de terminar o namoro.

Isis e Cauã estão trabalhando juntos em uma minissérie que, coincidentemente, leva o nome de Amores Roubados.

