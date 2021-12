Internautas acusam Claudia Leitte de fazer playback

Claudia Leitte fez a primeira performance do novo single internacional "Corazón", na noite desta quinta-feira, 17, na semifinal do "The Voice Brasil" (Globo).

Ao lado do o porto-riquenho Daddy Yankee, Claudinha sensualizou, sambou e mostrou ao público brasileiro o que pretende apresentar nos próximos meses.

Apesar da plateia do programa ter batido muitas palmas e pulado bastante, alguns internautas compararam a cantora com Jennifer Lopes e a acusaram de fazer playback.

Veja os twittes:

Que vergonha, a técnica cantando playback... racha a cara #TheVoiceBrasil — Dry (@dryellemb) December 18, 2015

No programa de calouros, que cantam ao vivo, chega a jurada e manda um playback hueheue #TheVoiceBrasil @ClaudiaLeitte — Gustavo Zwart (@gustavozwart) December 18, 2015

Claudinha tem uma voz bonita, não entendi o porque do 💩 Playback 💩no live do novo single,parecia que ela não sabia a letra. #TheVoiceBrasil — Jhúnnyor Lima (@JhunnyorsLima) December 18, 2015

Cláudia Leitte ou Jennifer Lopez? Ela não imita mais a Ivete? Kkkkk #TheVoiceBrasil #TheVoice — JORGINHO GONÇALVES (@jorgegoncalvess) December 18, 2015

Milk precisa tomar muito leite pra chegar nos pés da Jennifer Lopez ou da Shakira. #TheVoiceBrasil — Giovanna Cóppola (@gicoppola) December 18, 2015

"Corazón" foi lançado pela nova gravadora da cantora, Roc Nation (gravadora de Jay Z). Com batidas de samba, mas sem negar outros ritmos latinos (como reggaeton), é possível sentir Claudia bem sensual e dominando a língua.

O álbum internacional da artista, que será lançado em 2016, terá produção de grandes nomes da música pop americana, como Dark Child (Michael Jackson), Kirby Lauryen (de "Only You", do Kanye West, e "For Five Seconds", de Rihanna) e Kuk Harrell (Rihanna, Beyoncé, Justin Bieber).

Em entrevista para a Folha de S.Paulo na semana passada, a cantora chegou a revelar que nos últimos meses gravou cerca de 30 músicas nos Estados Unidos. Todas para o próximo disco.

Um clipe de "Cozarón" deve ser lançado, mas ainda não há previsão lançamento.

Veja a apresentação:

Da Redação

