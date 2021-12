Integrantes do Trio Ternura são assaltados no RJ

A banda Trio Ternura passou por um grande susto na madrugada desta sexta-feira, 21. O grupo foi sequestrado quando voltava de um show em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo o G1, os criminosos abordaram a van que conduzia os músicos e levou para uma comunidade em Niterói, na Região Metropolitana.

"Achei que a gente ia morrer", disse o técnico de iluminação do grupo musical, Gustavo Weber, 27 anos.

Weber relatou que dois carros cercaram a van onde eles estavam e pediram para parar no acostamento. Um homem com um fuzil entrou no veículo e ordenou que o motorista seguisse os outros carros.

Os criminosos levaram o grupo para uma comunidade, onde recolheram os pertences dos músicos. O prejuízo foi avaliado em mais de R$ 60 mil.

"Depois que eles passaram os nossos instrumentos para o carro, eles pediram para a gente virar para a parede do beco que a gente estava. Eu pensei que ia morrer, mas eles fizeram só mais uma revista e liberaram a gente", contou Weber.

