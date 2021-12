Integrantes do Garota Safada passam por cirurgia

O Instituto Dr. José Frota (IJF) divulgou, na tarde desta terça-feira, 10, o boletim médico com informações dos 14 integrantes da banda Garota Safada que estavam no Ônibus que tombou em São Luiz do Curu, a 79 km de Fortaleza, na madrugada desta terça. Três deles, Robson Bezerra da Costa, Itaro Silva e Francisco Lúcio Souza da Silva, vão passar por cirurgia.

O vocalista da banda, Wesley Safadão, não estava no ônibus.

No Facebook, Wesley Safadão agradeceu aos fãs:







adblock ativo