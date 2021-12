Inscrição para rei Momo 2015 termina no dia 19

O prazo para se inscrever no concurso para Rei Momo termina no dia 19. Para participar, o candidato deve ter 18 anos, ensino médio e pesar, no mínimo, 100 kg. É necessário também ter altura mínima de 1,60m.

Interessou-se? Então, garanta sua vaga para se tornar o rei do Carnaval. A inscrição pode ser feita na sede da TV Aratu, na Federação. Não esqueça de levar RG, CPF, atestado de saúde e uma foto 3x4 e outra 10x15 (de corpo inteiro).

