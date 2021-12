Imagens íntimas de ator global caem na internet

Imagens da nudez do ator Murilo Rosa, atualmente no ar em Salve Jorge, vazaram na internet. O advogado do ator, Ricardo Brajterman, confirmou que a foto é verdadeira e teria sido feita para a esposa de Murilo, a modelo fernanda Tavares. "Tiveram acesso a uma foto íntima dele em um momento de privacidade com a mulher. Foi manipulada por alguém e está sendo divulgada como se fosse um vídeo que vazou", disse Brajterman em entrevista à revista Quem.

O ator foi vítima de chantagem por telefone e SMS. Isso o irritou, segundo o advogado. "Estavam fazendo chantagem. O Murilo está muito tranquilo, mas chateado porque não quer ter esse tipo de ameaça.", completou.

