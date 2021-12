Imagens de celebridades nuas vazam de novo na internet

Novas fotos de celebridades nuas, entre elas a socialite Kim Kardashian, voltaram a circular na internet no sábado (20), no que pode ter sido o segundo vazamento feito por hackers em menos de um mês.

As imagens incluem nus da atriz Vanessa Hudgens e da estrela do futebol Hope Solo e apareceram nos sites 4chan e Reddit. Segundo o site "TMZ", as fotos foram removidas posteriormente.

Segundo o "BuzzFeed", fotos e vídeos privados das atrizes Aubrey Plaza, Mary-Kate Olsen, Hayden Panettiere e Leelee Sobieski fazem parte do novo pacote de fotos vazadas, além de fotografias inéditas de Jennifer Lawrence.

Fotos vazadas

Uma série de fotos íntimas de J-Law e de outras famosas - como supostamente a atriz Kirsten Dunst e as cantoras Selena Gomez, Ariana Grande e Rihanna - foram publicadas na internet em 31 de agosto. O vazamento foi atribuído a hackers, que roubaram os arquivos do serviço iCloud, da Apple.

Na época, algumas das fotos foram divulgadas no Twitter, e o nome de Lawrence chegou a entrar para os Trending Topics, lista dos assuntos mais comentados na rede social. Nelas, a atriz aparece em poses sensuais feitas em uma sala e com os cabelos compridos, o que indica que as imagens não são recentes - ela tem usado um corte joãozinho desde 2013.

