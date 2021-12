Ilê Aiyê inscreve para Deusa do Ébano

O Ilê Aiyê abriu as inscrições para o concurso Deusa do Ébano 2013, símbolo do bloco afro que representa a entidade em eventos sociais. Poderão se inscrever mulheres negras de 18 a 30 anos moradoras de qualquer bairro de Salvador. As candidatas precisam ser bonitas, saber dançar e conhecer um pouco da trajetória do Ilê Aiyê, do carnaval aos projetos sociais.

As inscrições vão até o dia 14 de dezembro, na sede do Ilê (Senzala do Barro Preto, Curuzu, Liberdade,) e a candidata deve levar uma fotografia 3x4. Cerca de 15 candidatas são escolhidas como finalistas e disputam o título na Noite da Beleza Negra, que acontece desta vez no dia 12 de janeiro de 2013, com direito a diversas atrações musicais.

