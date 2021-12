Igualzinhas! David Brasil copia modelito de Juliana Paes

O que tem de parecido entre David Brasil e a atriz Juliana Paes? Na foto, a roupa. O promoter postou uma imagem usando um modelo igualzinho ao da atriz, que está no ar dando vida à personagem "Gabriela". "Juliana Paes, meu amor, Walério Araújo [o estilista] fez pra mim também. Não é que ficamos iguais?", escreveu ele

Essa, no entanto, não é a primeira vez que David imitada Juliana. Em uma outra ocasião, ele reproduziu a cena que Gabriela sobe no telhado, e que foi feito pela atriz no remake baseado na obra do escritor baiano Jorge Amado.

