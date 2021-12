Igor Kannário tem carro apreendido em blitz pela 2ª vez

O cantor Igor Kannário, ex-vocalista da banda de pagode baiana A Bronkka, teve o carro apreendido em uma blitz da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), na madrugada de sexta-feira, 4, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O cantor foi flagrado conduzindo o veículo sem a carteira de habilitação no momento da abordagem, que ocorreu próximo à sede do Bahia.

Segundo a Transalvador, o documento do carro (um Citroën Aircross), que foi encaminhado para o pátio do órgão, no bairro dos Barris, está no nome de outra pessoa. O veículo só será liberado após a apresentação da documentação. Pela infração, considerada leve, o proprietário poderá perder três pontos na carteira e ainda terá de pagar uma multa de R$ 53,20.

Essa não é a primeira vez que Igor Kannário é flagrado ao volante sem carteira de habilitação. Em outubro de 2012, ele foi abordado numa blitz da Polícia Militar (PM-BA), no bairro da Liberdade, e também viu o carro ser apreendido. Na ocasião, ele também dirigia um Citroën Aircross. Informações dão conta de que é o mesmo carro apreendido na última sexta, o que ainda não foi confirmado pela Transalvador.

