Sem imaginar o que aconteceria após o show que realizou em Ipiaú (a 360 km de Salvador), o cantor Igor Kannário acabou "profetizando" a morte de Marcos Santos Novaes, de 28 anos.

"Tira a camisa, tira a camisa, todo mundo. Quem ficar de camisa vai morrer indo pra casa", disse o cantor, em um momento da apresentação feita na madrugada de domingo, 12.

Um vídeo com o cantor fazendo o pedido ao público está sendo compartilhado no Whatsapp fazendo menção à morte de Marcos, segundo informações do site Giro, em Ipiaú.



Assista ao vídeo:

Da redação Igor Kannário "profetiza" morte de jovem após show em Ipiaú

Marcos foi ao show com a namorada, Jaiane Santos, mas pouco tempo depois de sair da festa sofreu um acidente na avenida Rio Branco, centro da cidade. Ele dirigia uma moto quando perdeu o controle da direção e bateu em um poste.

Ele bateu a cabeça, quebrou a perna e um braço e morreu cerca de três horas depois no Hospital Prado Valadares, em Jequié.

Jaiane, que estava garupa da moto, também ficou ferida e foi levada para o Hospital Geral de Ipiaú. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Marcos.

