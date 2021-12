Igor Kannário lamenta confusão com morte em show e pede paz

O cantor Igor Kanário conversou por telefone com o Jornal MASSA! e disse estar triste com o episódio que deixou um morto e 11 baleados na cidade de São Francisco do Conde (Grande Salvador) na noite de terça-feira, 24.

"Tem uma família precisando de apoio agora", defendeu. O cantor afirmou que não representa facção criminosa e que suas músicas não induzem as pessoas à marginalidade. "Abracei a bandeira do povo da favela. Fico triste porque nesse momento tem muita gente me julgando. Essas pessoas não sabem o quanto eu sofri para chegar onde estou", declara.

Questionado sobre a possibilidade de mudar o estilo musical para atrair outro público, o cantor diz que isso está fora de cogitação. O vocalista aproveita para mandar um recado para os fãs. "O Kanário pede paz porque quem sofre agora é o povo pobre. Para os ricos, essa só foi mais uma morte. Não existe esse negócio de favelado brigar com favelado. O povo tem que se unir", finaliza.

O bloco puxado por Kanário teve apoio da Prefeitura de São Francisco do Conde.

Rodrigo Meneses

