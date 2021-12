Igor Kannário deixa A Bronkka e lança seu voo solo

Como já vinha prometendo desde que lançou o disco intitulado Maturidade, o cantor Igor Kannário decidiu dar um novo rumo a sua vida. Com o histórico carimbado por polêmicas e ásperas críticas de cunho pessoal e profissional - adquiridas, em sua maioria, depois que virou líder do grupo A Bronkka -, o pagodeiro achou melhor partir para a carreira solo.

"Chegou a hora de tomar conta do meu nariz e, por isso, estou saindo de A Bronkka. Vou levar todos os músicos. Vai ser o mesmo som, o mesmo suingue e a mesma ousadia, só vou mudar o nome para Igor Kannário - O Príncipe do Gueto", revelou o artista nessa terça-feira, 4.

Ao contrário dos boatos de um possível desentendimento com Beto Bomfim (empresário de A Bronkka), o cantor afirma que sua atitude não foi motivada por brigas: "Quem é Kannário vem comigo. Quem não é, pode ficar, que nada pega", disse ele, se referindo aos fãs.

O clima, no entanto, não parece estar tão tranquilo assim. Ao MASSA!, os empresários de A Bronkka - Beto e Lucy Bomfim - alegaram desconhecer a novidade. "O que sabemos é que Igor Kannário tem um contrato com a gente até 2014. A rescisão, inclusive, prevê multa", contou Beto, ressaltando que a agenda do artista está cheia de shows marcados.

Segundo Alex Ferreira, apontado como atual assessor de Igor Kannário pelo próprio cantor, as negociações entre empresários ainda estão sendo realizadas.

