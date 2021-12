Humorista Renato Aragão recebe alta de hospital no Rio

O humorista Renato Aragão teve alta, na manhã desta sexta-feira, 27, do Hospital Samaritano, no Rio, onde estava internado desde a noite de quarta-feira (24). Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ele foi internado para realizar exames de rotina não especificados, e liberado às 8h30, "devido aos resultados satisfatórios".



O humorista esteve no hospital duas vezes em março deste ano. A primeira aconteceu no dia 15, após sofrer um infarto, horas depois da festa de 15 anos de sua filha, Livian. Ele passou por uma angioplastia e recebeu alta quatro dias depois. Alguns dias depois ele foi novamente hospitalizado devido a uma infecção urinária, e liberado após 12 dias de tratamento com antibiótico venoso.



Famoso pelo personagem Didi Mocó, que interpretou durante décadas na TV Globo, o humorista atualmente não tem uma atração fixa na programação da emissora.

