Humorista Renato Aragão recebe alta

O humorista Renato Aragão deixou o hospital Samariano nesta quarta-feira, 2. Ele recebeu alta depois de sete dias internado para tratar uma infecção urinária. De acordo com boletim médico, Didi está "clinicamente bem" e pode retomar sua vida social, profissional e familiar.

Essa foi a segunda vez que ele foi internado em menos de um mês. No dia 15 de março, o humorista sofreu um infarto do miocárdio após a festa de aniversário de 15 anos da filha. Na ocasião, ele foi submetido a uma angioplastia (cirurgia para desobstruir uma artéria). Ele deixou o hospital no dia 19 e voltou dias depois.

adblock ativo