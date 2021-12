Humorista Marcelo Adnet já é certeza na Globo em 2013

De acordo com a coluna "Outro Canal", da Folha de S. Paulo, o contrato do humorista Marcelo Adnet com a MTV ainda está em vigor, mas os diretores Guel Arraes e José Alvarenga, da Globo, já trabalham no programa de Adnet, que oficialmente ainda não assinou contrato com a Globo.

Já a mulher dele, Dani Calabresa, não está nos planos da emissora para o próximo ano. Ela deve renovar com a MTV.

