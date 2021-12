Humorista do Pânico para na UTI por causa de brincadeiras

O humorista Marcelo Zangradi, que interpreta o Ié Ié no Pânico (Band), revelou que já foi parar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de brincadeiras que aconteceram nas gravações do programa. O Pânico é famoso por brincadeiras pesadas entre os humoristas.

Marcelo Ié Ié foi "obrigado'' a beber um chá quente com 15 pimentas dedo-de-moça que foi preparado pelo também humorista Gui Santana. Depois de tomar a bebida, ele passou mal e foi levado ao hospital onde ficou internado por dois dias com gastrite aguda.

Marcelo informou ao UOL que teve um sangramento no estômago e poderia ter tido uma úlcera.

A brincadeira fez parte do quadro Zaca Show, criado por Gui Santana. Ele revelou também ao UOL que se sentiu culpado pelo que aconteceu e que as brincadeiras do programa são intensas. O humorista admitiu que ele também já machucou olhos e nariz e foi parar no hospital três vezes.

adblock ativo