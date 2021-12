O jogador Hulk, da Seleção Brasileira, é conhecido pelo futebol e pelo bumbum avantajado. Mas o meia também tem outros atributos, como confirma vídeo postado no canal de Simone e Simaria no Youtube em janeiro deste ano.

No vídeo, Hulk aparece dançando no ritmo do arrocha durante show das Coleguinhas na Paraíba, seu estado Natal. Na imagens, o camisa 7 da Seleção leva a plateia à loucura com o requebrado.

Com a Copa do Mundo, a dupla Simone e Simaria postou as imagens de novo numa rede social e o vídeo começou a fazer sucesso na web.Veja também!

Da Redação Hulk mostra em vídeo que também é bom de arrocha; assista

