Hugh Grant anuncia pelo Twitter que é pai pela segunda vez

Hugh Grant, o ator britânico que faz campanha contra os excessos da imprensa na vida privada dos famosos, anunciou via Twitter que foi pai pela segunda vez, depois que um jornal obteve a certidão de nascimento de seu filho recém-nascido.

"Estou louco de alegria com o fato de que minha filha agora tem um irmão (...) Eles têm uma mãe fabulosa", twitou no sábado Hugh Grant, de 52 anos.

Sua primeira filha nasceu no fim de 2011, fruto, segundo a imprensa, de um relacionamento com a atriz chinesa Tinglan Hong.

"Agora que já confirmei (a imprensa obteve a certidão de nascimento e me contatou), espero que deixem minha família em paz", acrescentou o ator.

O anúncio foi feito em resposta às perguntas do Mail on Sunday, que publica neste domingo, 17, um artigo baseado na certidão de nascimento, que indica que a criança nasceu no dia 29 de dezembro em Londres e se chama Felix Chang.

