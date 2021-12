Huck encontra guru indiano no dia de seu aniversário

No dia do seu aniversário, nesta segunda-feira (3), o apresentador Luciano Huck ganhou um presente inusitado. Ele se encontrou, por acaso, com o líder espirituoso indiano Sri Sri Ravi Shankar, considerado um dos maiores gurus da atualidade.

"Hoje fui pedalar até o Cristo e cruzei com Sri Sri Ravi Shankar. Boas vibrações no dia do meu aniversário, não? E ainda ganhei uns parabéns da galera presente. Incrível. E obrigado", escreveu o aniversariante, que completou 41 anos hoje.

