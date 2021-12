Homens planejavam sequestrar e matar Justin Bieber

A polícia americana descobriu um plano que pretendia capturar, castrar e assassinar o cantor Justin Bieber e o seu guarda-costas, segundo o jornal britânico "The Independent".

Ainda de acordo com a publicação, havia uma recompensa de US$ 2.500 por um testículo do cantor. O cabeça da ideia seria Dana Martin, que cumpre pena de 978 anos de prisão por estupro e assassinato. Ele teria contratado dois homens para fazer o serviço durante a série de shows de Bieber em Nova York, em novembro.

Martin é tão obcecado por Bieber que tem até uma tatuagem do cantor.

