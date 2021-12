Homem ataca Brad Pitt com soco em première de "Malévola"

Brad Pitt ficou surpreso após levar um soco ao passar pelo tapete vermelho da première do filme "Malévola", estrelado por sua mulher, Angelina Jolie, nesta quarta-feira, 28, nos Estados Unidos.

Segundo o site NBC Los Angeles, o agressor, mais tarde identificado como um repórter ucraniano chamado Vitalii Sediuk, invadiu a área em que circulavam os famosos, correu atrás do ator e o atacou.

Atentos, seguranças rapidamente pegaram Sediuk, jogaram o agressor no chão e aguardaram ele ser algemado pela polícia. O homem permaneceu sob custódia da polícia de Los Angeles até a noite de quarta-feira. Jolie não estava próximo ao ator no momento do ataque.

Não se sabe o que teria motivado a atitude de Sediuk, mas ele é conhecido por fazer pegadinhas.

Recentemente, o repórter invadiu o Festival de Cinema de Cannes, na França, e colocou a cabeça debaixo do vestido de America Ferrera, deixando a atriz assustada.

Sediuk colocou a cabeça debaixo do vestido de America Ferrera (Agência Reuters)

adblock ativo