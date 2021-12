História do Axé Music: Timbalada

Integrantes: No início, a banda tinha vários vocalistas: Fia Luna, Patrícia Gomes, Denny, Ninha Brito, Augusto Conceição e Alexandre Guedes. Em 1997, ocorreu uma mudança, e Amanda Santiago, Juju Gomes e Akira Takakura também passaram a integrar a linha de frente do grupo. Dois anos depois, a banda passou a ser comandada apenas por Ninha, Denny e Amanda. Esta foi a formação que mais tempo durou.



Em 2006, Ninha se desligou, Denny e Amanda seguiram nos vocais. Em 2008, Denny se tornou o único vocalista do grupo, que é formado por outros 15 músicos.



Surgimento: A banda foi idealizada por Carlinhos Brown no final da década de 1980, mas ela ganhou projeção em 1993.



Principais sucessos: 'Beija-flor', 'Mimar Você', 'Toneladas de Desejo', 'Água Mineral', 'Cachaça', 'Camisinha', 'Margarida Perfumada' e 'Latinha'.



Blocos que já puxou: Timbalada, Nana, Eu Vou, Inter, Me Ama, Balada, Timba Beats, Interlada e Pinel.



Momento Marcante nos 30 anos da axé: "Meu primeiro ano sozinho no vocal da banda. Esse momento sinalizou um ano em que, mais do que nunca, pude sentir o calor, o carinho dos timbaleiros. O primeiro dia do bloco Timbalada, nesse ano, foi realmente muito especial, por toda essa recepção ainda mais amorosa e receptiva que já tive. Especial demais", conta Denny.

adblock ativo