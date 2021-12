História de Neymar virou tema de documentário

O jogador Neymar, de 21 anos, virou tema de documentário. O craque do time do Santos teve os seus dribles, gols e a vida pessoal relembradas em ' Neymar - O Herdeiro da Coroa', documentário produzido pela Rede Globo.

O filme, que já está sendo comercializado no mercado internacional, traz os melhores lances do atacante, imagens do craque ainda criança e entrevistas de parentes do jogador e ídolos do futebol brasileiro, como Pelé.

As informações sobre o filme, que ainda não tem previsão de ser lançado no Brasil, foram publicadas na coluna Outro Canal, de Keila Jimenez, na Folha de S. Paulo.

Aniversário - Na noite da última segunda-feira, 4, o jogador, que está concentrado em Londres, postou uma foto em comemoração ao seu aniversário. Neymar completou 21 anos nesta terça-feira, 5, e usou as redes sociais para comemorar a data.

